حزب الله يسقط "هيرمیز 450" في أجواء بلدة الطيبة

العالم - لبنان

بيان المقاومة الإسلامية في لبنان أكد أن عملية الاستهداف تمت بصاروخ أرض – جو، وتم إسقاط الطائرة، وشوهدت تحترق.

وفي بيان آخر، أعلنت استهدافها عند الساعة 12:15 من ليل الإثنين - الثلاثاء مستوطنة "كريات شمونة" بصليةٍ صاروخيّة.

وتحدث الإعلام العبري عن الأضرار التي لحقت بالمستوطنة، مشيراً إلى أنّ "كريات شمونة" تنتظرها إعادة إعمار طويلة وهي بحاجة إلى أن تبنى من جديد بفعل ما أصابها من دمار نتيجة صواريخ حزب الله".

وأصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الاثنين، 27 بياناً عن عملياتها التي استهدفت فيها قواعد عسكرية، تجمعات لجنود الاحتلال ومستوطنات، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وضمن معركة "أولي البأس".

ومن أبرز العمليات التي استهدفتها المقاومة الإسلامية في لبنان كان استهدافها بعمليّة مركّبة، عند الساعة 8:45 من مساء الإثنين قاعدة "تل حاييم" (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة "تل" أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.

وجاءت هذه العملية في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".