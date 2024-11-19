جرافات الاحتلال تدمر البنى التحتية في جنين

العالم- فلسطين

ودفع “جيش” الاحتلال بتعزيزات وجرافات عسكرية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق الاعتداءات، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، وشنت حملة اعتقالات في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية “أسكاكا” شرق سلفيت، وداهمت عدداً من المنازل.

ومساء أمس الاثنين، استُشهد فتى، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد الفتى نور أحمد مصطفى عرفات (17 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.