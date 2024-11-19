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لبنان.. عضو كتلة الوفاء للمقاومة يؤكد على 3 ثوابت بما يخص المفاوضات

لبنان.. عضو كتلة الوفاء للمقاومة يؤكد على 3 ثوابت بما يخص المفاوضات
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكّد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة، إيهاب حمادة، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الآمنة في العاصمة اللبنانية، والتي تصاعدت أخيراً، واستهداف المدنيين في بيروت، "جزءٌ من سلوك الاحتلال الذي لا يلتزم أي عهد".

العالم - لبنان

وقال حمادة في مقابلة تلفزيونية، إنّ "الاحتلال يحاول القفز فوق واقعه المتأزم، عبر استهداف المدنيين، وضرب قلب العاصمة بيروت".

وأضاف أنه "من تجربتنا لما كان يجري في غزة، نرى أنّ الحراك الدبلوماسي يتزامن مع ضغط عسكري لتقديم تنازلات وتحقيق مكاسب".

وقال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة لقناة الميادين "إننا قدمنا جملة من الثوابت في إطار الحراك السياسي، وفي مقدمتها ضرورة وقف الحرب".

وأشار إلى أنّ "الثابت الثاني، الذي نركز عليه في أي حراك سياسي بشأن وقف إطلاق النار، هو حماية السيادة اللبنانية"، وأنّ "الثابت الثالث هو ألّا يحصّل الاحتلال في السياسة ما عجز عن تحقيقه في الميدان".

وشدد حمادة على أنه "لا يمكن لنا أن نقدم تنازلاً يمسّ سيادة وطننا".

ولفت إلى أنه "ليس كل ما يُطرح في الإعلام الإسرائيلي بشأن النقاط الواردة في المقترح الأميركي صحيح".

وقال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة: "نرغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنفتحون على الحوار، لكن لن نستجدي من أجل الوصول إلى أي اتفاق".

وأكّد حمادة أنّ "الثبات في الميدان في غزة ولبنان صورة رائعة يتم تقديمها في مواجهة الاحتلال".

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