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وسائل اعلام عبرية:صواريخ حزب الله دمرت كريات شمونة ما يلزمها اعمارا شاملا

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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