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مراسلة العالم: اشتباكات بين مقاومين والاحتلال في قرية الشهداء بجنوب جنين

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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