غزة.. خيام متهالكة في مواجهة شتاء قاس ومجاعة متفاقمة

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في خانيونس، محمد أبوعبيد، بأن معاناة النازحين والمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة قد تفاقمت بشكل كبير نتيجة هطول الأمطار خلال الليل وحتى صباح اليوم على خيام النازحين المهترئة والممزقة، التي لم تكن قادرة على حمايتهم من حر الصيف أو برد الشتاء، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع دخول خيام جديدة إلى القطاع، مما زاد من معاناة هؤلاء النازحين.

ولفت مراسل العالم إلى تفشي المجاعة في غزة بسبب عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الأساسية.

وبخصوص الوضع الصحي، أوضح مراسل العالم أن النظام الصحي في القطاع يواجه انهيارًا متزايدًا يومًا بعد يوم بسبب منع دخول المستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الأزمات التي تواجه الكوادر الصحية في شمال القطاع نتيجة العمليات العسكرية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن ارتفاع أعداد الشهداء والإصابات بشكل كبير.

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