الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
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غارة جوية للاحتلال على بلدة البازورية بجنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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