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وزير الخارجية الايراني: لم نتخل عن حقنا في الرد على الصهاينة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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