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سرايا القدس: اشتبكنا مع قوات الاحتلال في دوار الجنزير وسط بيت لاهيا

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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