الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: رصد 10 مقذوفات أطلقت من لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :