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رشقات صاروخية واسعة وثقيلة يطلقها حزب الله ضد مستوطنات الجليل الغربي

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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