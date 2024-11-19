شاهد.. جيش الاحتلال يحول الضفة الغربية الى ساحة حرب

العالم _ خاص بالعالم

حصيلة التصعيد الاسرائيلي ارتقاء عدد من الشهدا في جنين ونابلس واعتقال 5 فلسطينيين بمدينة نابلس ومنطقة الأغوار ومحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

واستشهد مقاومان فلسطينيان تحصّنا داخل منزل في جنين، بعدما اطلق جيش الاحتلال صاروخا تجاههما عقب اقتحامه المدينة ومحاصرته منزلا في قرية الشهداء وسط اشتباكات مسلحة، بين مقاومين وجيش الاحتلال فجرت خلالها كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي عبوات محلية بآليات الاحتلال العسكرية، محقِّقة ًإصابات مباشرة كما استهدفت الكتيبة جرافة عسكرية اسرائيلية في محور المقبرة بعبوة شديدة الانفجار.

واعتقل جيش الاحتلال مواطنا ونجله من بلدة برطعة غرب المدينة.

وفي نابلس استشهد شاب فلسطيني متاثرا بجروحه كما اعتقل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين بمنطقة وادي المالح في الأغوار الشمالية.

وبالتزامن مع هذه التطورات اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم وقرية سكاكا في نابلس شمالي الضفة وقرية بُرقة شمال غرب مدينة نابلس، وبيتا وقبلان جنوبي المدينة بحسب مصادر فلسطينية دون الإبلاغ عن إصابات أو مواجهات.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى قرية الطبقة جنوب مدينة دورا في الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل ونشرت ملصقات على الجدران تضمنت رسائل تهديد، وأكد شهود عيان اعتقال قوات الاحتلال لأحد الأطفال أثناء ذهابه إلى المدرسة وإصابته بجروح في رأسه.

وفي تطور اخر اصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر، جنوب بيت لحم. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية وأوقفت عددا من الشبان، إضافة إلى دهم مطبعة في المخيم.

ووسط الضفة، اقتحم جيش الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله اندلعت على اثرها مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.