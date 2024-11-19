موسكو تهدد بالرد على القوى الغربية الداعمة لأوكرانيا+فيديو

العالم _ خاص بالعالم

وفي السياق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها بالفعل وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن روسيا سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، ولفت إلى أنها ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى القوى النووية هجوما مشتركا.

واعتبرت التعديلات محاولة من بوتين لرسم خط أحمر للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.

من جهتها أصدرت الخارجية الروسية تهديدا للدول الغربية ضد السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا ان استخدام أوكرانيا لتلك الأسلحة ضد روسيا يعني التدخل المباشر للولايات المتحدة وحلفائها في الحرب. وأضافت أن رد موسكو في هذه الحالة سيكون مناسبا وملموسا.

على الطرف المقابل، وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيهيا موافقة الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بأنها مغيرة للعبة في الحرب.

من جانبه، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الولايات المتّحدة السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، مؤكدا أن هذا التغيير في موقف واشنطن مناسب تماما.