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متحدث القوات المسلحة الايرانية: وسائل الاعلام المعادية تخفي جرائم الاحتلال

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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