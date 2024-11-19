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مراسل قناة العالم:

غارات إسرائيلية على الشياح و زقاق البلاط تخلف شهداء وجرحى

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى. كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة أخرى على زقاق البلاط في بيروت أدت إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة نحو 30 آخرين.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من الضاحية الجنوبية، حسين الفوعاني، بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة فجر اليوم على أحد المباني السكنية المكون من 4 طوابق في منطقة الشياح، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد كبير من الجرحى.

وأشار مراسل العالم إلى أن عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض لا تزال جارية حتى الآن، لافتًا إلى وجود أشلاء ومفقودين نتيجة هذا العدوان الغاشم الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية دون أي إنذار مسبق.

كما أوضح مراسل العالم أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدوانا آخر على مبنى سكني في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تشير الحصيلة اللانهائية لهذا العدوان إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة حوالي 30 آخرين. ويعتبر هذا الهجوم السابع على العاصمة بيروت والثالث خلال 48 ساعة، بعد العدوان الذي استهدف منطقتي رأس النبع ومار الياس.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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