الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: جيش الاحتلال يستهدف الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :