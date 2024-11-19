الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن عن استهداف قوات الاحتلال في مستوطنة افيفيم بالصواريخ

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :