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وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره السوري بطهران ويبدآن جولة من المحادثات

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

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