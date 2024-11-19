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مراسل العالم: 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب قباطية

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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