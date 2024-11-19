الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة عنيفة بصاروخين للاحتلال على بلدة الخيام بجنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :