الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي: نقف الى جانب سورية امام تهديد للكيان الصهيوني

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :