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صباغ: ندعم حق المقاومة ضد الاحتلال ولابد من انهاء الاحتلال الاسرائيلي

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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