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صباغ: التصعيد الصهيوني يندرج في اطار مخطط قديم لاعادة تشكيل منطقتنا

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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