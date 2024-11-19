الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي:أعلنا اننا لن نسمح بأي اعتداء على بلادنا وبرهنا على اننا قادرون على ذلك

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :