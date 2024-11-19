كاميرا العالم توثق الدمار الناتج عن غارة إسرائيلية على مدينة صور

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم، حسين عزالدين، من موقع الغارة، بأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا والمصابين العالقين تحت الركام، مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة سكنية بالكامل ولم يكن هناك أي مبرر للاعتداء من قبل الاحتلال.

وقال أحد أفراد فرق الإنقاذ، الحاج موسى، لمراسل العالم: "نحن نبحث حاليًا عن مدني تم استهداف منزله في مدينة صور، حيث جاء إلى محله هنا ليكون في مأمن. للأسف، عثرنا على أجزاء من جسده تحت الأنقاض، وما زلنا نعمل على إزالة الركام للعثور على الباقي."

وكلما عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومين في محاور الاشتباك، كلما عكس ذلك غارات وقصف طال الأبنية المدنية وسكانها الآمنين.

وهذا ما يحصل يوميا في اعتداءات الطائرات الحربية على مدينة صور التي لا يكاد يمر يوم إلا وتستهدف أبنيتها وأرزاق أهاليها ومنازلهم.

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