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حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات الإحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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