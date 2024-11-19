الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

3 إصابات جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في بلوك 9 بالبريج وسط قطاع غزة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :