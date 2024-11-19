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القسام تستهدف قوات الإحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ 107

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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