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حزب الله يقصف بالمدفعية تجمعا للإحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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