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الإحتلال ينسف عددا من المباني السكنية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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