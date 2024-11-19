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الشاباك:ضربات حزب الله لجبهتنا الداخلية إنجاز كبير للحزب

الشاباك:ضربات حزب الله لجبهتنا الداخلية إنجاز كبير للحزب
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أقر المسؤول الكبير السابق في "الشاباك" الإسرائيلي عادي كرمي،، بأن ضرب الجبهة الداخلية من ناحية حزب الله "إنجاز له، وله أهمية كبيرة".

العالم _ فلسطين

وقال المسؤول الإسرائيلي السابق، في حديثه للقناة "12" الإسرائيلية، إن المرة الأخيرة التي اسُتهدفت فيها "رمات غان" كانت في حرب الخليج الأولى، مضيفاً: "لذلك بالنسبة لحزب الله فهذا إنجاز، وسيحاول زيادة الإنجازات قُبيل الوصول إلى تسوية".

وأمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ، على الأقل، في "رمات غان"، وهي إحدى المستوطنات المركزية في منطقة "تل أبيب"، وبانقطاع التيار الكهربائي فيها.

وفي إثر ذلك، أقر قائد شرطة منطقة "رمات غان" بأن الأضرار وقعت من جراء "إصابة مباشرة، وليس نتيجة شظايا اعتراض"، مع إبدائه "تخوفاً من انهيار المباني".

يُذكر أن "رمات غان" تضم مبنى البورصة وأبراج "عزرائيلي"، إضافةً إلى عدد كبير من الأبراج الرئيسة، والتي تضم شركات ومكاتب في كل المجالات. وفيها أيضاً جامعة "بار إيلان"، وكثير من المراكز المهمة.

هذا وكثفت المقاومة الإسلامية في لبنان، من عملياتها في العمق الإسرائيلي، واستهدفت خلال الأيام الماضية بالصواريخ والمسيرات عدة نقاط عسكرية ومواقع مهمة في "تل أبيب" ومحيطها، موقعة إصابات وأضراراً كبيرةً، بعد فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الاعتراض.

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