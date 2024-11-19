قتلى وجرحى بجيش الاحتلال في استهداف حزب الله منزلا بمارون الراس

العالم - لبنان

وأعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان اليوم الثلاثاء أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، منزلاً يتحصن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، بصاروخٍ موجه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏

وأطلق حزب الله 10 صليات صاروخية من جنوب لبنان وهجومين بالمسيرات منذ الصباح، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وبعد تحقيقها ليل أمس الاثنين إصابة مباشرة في قلب رمات غان (إحدى المدن المركزية في منطقة "تل أبيب")، أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وسبق أن شنَ مجاهدو المُقاومة، عند الساعة 06:45 من صباح اليوم هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جوية رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلة، مؤكدة إصابة أهدافها بدقة.