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حزب الله يقصف تجمعا لقوات الإحتلال شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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