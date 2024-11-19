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الغارديان: الإسرائيليون قتلوا 171 طفلا فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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