الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية على دفعتين مستهدفة منزلا في بلدة كفررمان جنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :