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غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى بلدة تبنين الحكومي في جنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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