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حزب الله يقصف تجمعا لقوات الإحتلال في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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