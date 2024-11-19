قطر : قادة حماس يتنقلون بين العواصم

العالم- قطر

وجاء التأكيد على لسان ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في الإحاطة الإعلامية بمقر الوزارة في العاصمة الدوحة.

وكشف الأنصاري في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين أن إغلاق المكتب السياسي لحماس، إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية، وليس عبر وسائل أخرى.

وأضاف الأنصاري في هذا السياق، أن قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حالياً ويتنقلون بين عواصم مختلفة.

وأضاف الأنصاري أن ممثلي حمــاس مرحب بهم في قطر والسفر إذا أرادوا والمكتب ليس له وظيفة ليصبح له دور في المفاوضات.

وأضاف ماجد الأنصاري أن قطر تنسق مع شركائها في تركيا فيما يتعلق بقضايا غزة ولبنان.

وجاء التأكيد بعد رواج أنباء عن تنسيق قطري تركي، لتوفير مقر إقامة لقادة حماس، في تركيا.