الاحتلال يسقط في فخ حزب الله

العالم – إنقلاب الصورة

تتواصل الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وارتكاب المجازر والتدمير الممنهج، وغارات تستهدف الكثير من المناطق اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت.

لكن المقاومة أيضا بدورها تسقط صواريخها على تل أبيب وحيفا وعكا وصفد وكل الجليل، والمسيرات الانقضاضية والقتال في الميدان تحول إلى ما يشبه الأساطير.

وخرج نتنياهو ليستعرض من جديد أنه استطاع أن يدمر 70 إلى 80 بالمئة من قدرات حزب الله الصاروخية.. ولا مفاوضات إلا تحت النار.. والمستوطنون سيعودون إلى شمال فلسطين المحتلة.

لكن للمفارقة والسخرية في آن معا.. ما أن انتهى نتنياهو من كلامه وتصريحه هذا حتى سقط صاروخ بالستي أطلقه حزب الله على تل أبيب.. على مجمع لأماكن حساسة كما جاء في بيان حزب الله.. صاروخ بالستي واحد من نوع "فاتح 110" أدخل مليوني صهيوني إلى الملاجئ.

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