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مصادر إعلامية: إحتراق وتدمير 3 دبابات إسرائيلية في بلدة شمع جنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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