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مقاومون يستهدفون مسيّرة إسرائيلية ويسقطونها بالحي الشرقي بمدينة جنين

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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