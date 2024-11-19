الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام العدو: هجوم حزب الله بالمسيّرة أدى لمقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :