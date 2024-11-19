الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالنيران الثقيلة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :