الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام تستهدف دبابة ميركافا بعبوة شواظ غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :