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مراسل العالم: انفجار بقاعدة الإحتلال الأميركي بحقل العمر شرق ديرالزور بسوريا

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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