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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الجيش الأوكراني أطلق 6 صواريخ باليستية على منطقة بريانسك.

وأضاف أنه تم التصدي للصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي “إس 400″ و”بانتسير”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الأوكراني لم يخلف خسائر مادية أو بشرية.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين، أن الإدارة الأمريكية أعطت الإذن لأوكرانيا باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (ATACMS) لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان بشأن هذه الادعاءات أمس: “هذا يغير بشكل جذري الطريقة التي يشاركون بها (الأمريكيون) في الصراع بأوكرانيا”.

ومن جهته حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، الثلاثاء، من أن استخدام أسلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعيدة المدى من قبل كييف، سيولد الحق لروسيا في مهاجمة أوكرانيا والناتو وأن ذلك سيؤدي لـ “حرب عالمية ثالثة”.