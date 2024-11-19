الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية: 17 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :