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سرايا القدس تقصف بالهاونات تجمعا لجنود الإحتلال وآلياته وسط مخيم جباليا

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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