الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب المجاهدين تعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر في جنين

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :