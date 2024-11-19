بافتتاح سوق حدودي.. تنمية العلاقات التجارية بين ايران والعراق

العالم _ ايران

وأضاف احسان عباس بور أنه "بافتتاح سوق حدودية مشتركة بين إيران والعراق في ميناء أروند كنار، ستزداد التبادلات الحدودية والتجارية بين البلدين".

وأشار إلى افتتاح ميناء الفاو في العراق في المستقبل القريب، بالقول إن "السكك الحديدية والمطارات والطرق البرية بالقرب من هذا الميناء، ستسهل نقل البضائع إلى دول أخرى عبر مدينتي آبادان وخرمشهر في جنوب البلاد".

مساعد محافظ خوزستان، نوّه الى أن "الربط المائي من آبادان إلى ميناء السيبة في العراق يوفر فرصة لنقل الركاب وتصدير البضائع في أقصر وقت ممكن".

ولفت احسان عباس بور إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بين ايران والعراق، مضيفاً: "تلعب محافظة خوزستان، التي تضم ثلاث غرف تجارية، دوراً مهماً في نمو التجارة بين البلدين".

يذكر ان هنالك عدة معابر حدودية بين العراق وايران، منها منفذ زرباطية ومنفذ الشلمجة ومنفذ المنذرية ومنفذ برويزخان ومنفذ الشيب ومنفذ حاج عمران ومنفذ باشماق.